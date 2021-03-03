«Смотри так на меня всегда»: вторая жена Хабенского поделилась трогательным кадром с ним

Известный актер Константин Хабенский — человек очень закрытый. Он востребован в своей профессии, но при этом почти никогда не дает интервью и не рассказывает о семейной жизни. Артист не ведет Instagram, и увидеть его актуальные фотографии поклонники могут только в микроблоге второй супруги Хабенского Ольги Литвиновой.

На этот раз актриса поделилась очаровательным селфи, сделанным после выступления в «Гоголь-центре». В кадре, помимо нее и Константина Хабенского, запечатлен писатель Александр Цыпкин.

«Трио. Читаем программу «Интуиция». Спасибо, Саша, спасибо, Настя. И спасибо, Костя. Смотри так на меня всегда», — подписала два снимка в Instagram Ольга Литвинова.

На втором из них Константин Хабенский, действительно, с нескрываемой любовью и нежностью смотрит на жену. Поклонники звездной пары тут же обратили внимание на этот момент.

«Мои любимые. Ольга, как Константин на вас смотрит! Пусть так будет всегда», «Таким нежным взглядом может мужчина может смотреть на свою любимую женщину», «Так и смотрит всегда! Взгляд! Хабенский», — высказываются в Сети.

Напомним, Ольга Литвинова — вторая супруга актера. Первая жена Хабенского умерла от рака головного мозга.

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В новой семье артиста подрастают две дочери, а сын от первого брака Иван живет с бабушкой в Испании и часто общается с папой.

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