«Приятно быть артисткой!»: Ирина Пегова похвасталась роскошными букетами цветов от поклонников

Звезда театра и кино Ирина Пегова — человек, излучающий позитивную и добрую энергию. Харизматичная актриса востребована в профессии и пользуется огромной любовью поклонников.

В Instаgram Ирина Пегова поделилась снимком, на котором запечатлена в окружении роскошных цветов, стоящих в стильных вазах.

«Как же приятно быть артисткой! Нет, не то, приятно быть занятой артисткой», — призналась Ирина Пегова.

Кстати, на днях на телеканале «Россия» начался показ третьего сезона многосерийной мелодрамы «Акушерка», главную роль в котором исполнила Ирина Пегова.

Поклонники актрисы, посмотрев первые серии, пришли в восторг от того, как убедительно Ирина Пегова воплотила на экране свою героиню.

«Чудо, как хороша! Обожаю вас! Стараюсь смотреть все фильмы с вашим участием. Желаю здоровья вам и вашим родным! И больше новых интересных фильмов», «Вы прекрасны! Смотрю сейчас «Акушерка». Супер играете. Верю!», «Ирина! Обожаю вас! «Акушерку» сейчас смотрю взахлеб! Вы отличная артистка», — высказываются в Сети.

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