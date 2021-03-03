«Был бы олигархом»: Александр Балуев высказался о своей роли в сериале «Угрюм-река»

Девятого марта на Первом канале состоится громкая премьера — в этот день начнется показ исторической драмы режиссера Юрия Мороза «Угрюм-река», которая представляет собой экранизацию одноименного романа Вячеслава Шишкова.

В отличие от фильма, вышедшего на экране в 1968 году, новая версия — это более подробное воспроизведение событий, изложенных в романе. Режиссер Ярополк Лапшин снял четыре серии, современная же версия «Угрюм-реки» состоит из шестнадцати.

В эту среду, 3 марта, в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера киноверсии сериала, на которую пришли создатели фильма.

Актер Юрий Чурсин играет в «Угрюм-реке» инженера Протасова.

«Я был бы рад любой роли в этом фильме», — поделился артист перед премьерой.

Одну из главный ролей в картине сыграл Александр Балуев. Его герой Петр Громов влюблен в ту же женщину, что и сын Прохор, роковую красавицу-вдову Анфису, роль которой в сериале исполнила Юлия Пересильд.

«Если бы мой персонаж жил в наше время, он бы был олигархом, — уверен Александр Балуев. — Им двигала жажда наживы. Я люблю играть то, что мне несвойственно. Тем мне мой персонаж Петр Громов и интересен».

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