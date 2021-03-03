Черный пиджак и голубые джинсы: стильный Константин Эрнст появился на премьере киноверсии «Угрюм-реки»

Генеральный директор Первого канала поддержал громкий проект и свою жену, сыгравшую одну из ролей в фильме.

Один из самых ожидаемых сериалов года — «Угрюм-река» — Первый канал начнет показывать уже через несколько дней — премьера состоится 9 марта.

А в эту среду, 3 марта, в столичном кинотеатре «Пионер» показали премьеру киноверсии шестнадцатисерийного фильма. На светском мероприятии присутствовали режиссер картины Юрий Мороз и актеры, занятые в фильме.

Не оставил без внимания событие и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он появился в кинотеатре буквально за несколько минут до начала показа фильма «Угрюм-река». Стоит отметить, что Эрнст своим визитом поддержал не только громкий проект Первого канала, но и свою жену Софью Эрнст.

Актриса играет в сериале роль Нины Куприяновой. Как рассказала Софья, во время съемок она забеременела и продолжала работать вплоть до седьмого месяца.

Напомним, в основе исторической драмы «Угрюм-река» лежит одноименный роман Вячеслава Шишкова, повествующий о событиях, разворачивавшихся в Сибири на рубеже 19-го и 20-го веков.

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