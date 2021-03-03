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Серый полувер и брюки с лампасами: режиссер «Угрюм-реки» Юрий Мороз выбрал демократичный образ для премьеры

В столичном кинотеатре «Пионер» состоялся показ киноверсии нового сериала Первого канала.

Серый полувер и брюки с лампасами: режиссер «Угрюм-реки» Юрий Мороз выбрал демократичный образ для премьеры
Режиссер Юрий Мороз. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Девятого марта на Первом канале начнется показ самого ожидаемого сериала года — исторической драмы «Угрюм-река». Это новая, расширенная экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. Действие разворачивается в конце 19-го — начале 20-го веков в Сибири.

В сериале заняты Юлия Пересильд, Александр Балуев, Роман Мадянов, Дарья Мороз, Софья Эрнст.
Телезрители с нетерпением ждут выхода 16-серийной картины на экраны, а пока в столичном кинотеатре «Пионер» состоялся показ киноверсии сериала «Угрюм-река».

Картину представил режиссер Юрий Мороз. Для премьеры мэтр выбрал демократичный стиль. Он появился на публике, облачившись в пуловер серого цвета и темно-синие брюки.

Стоит отметить, что роман «Угрюм-река» экранизируется не впервые. Публика старшего возраста прекрасно помнит многосерийный фильм 1968 года, который с успехом шел по ТВ.

«Наш фильм от старой экранизации отличается количеством серий. У нас шестнадцать, а тогда было четыре. И в новой версии появились дополнительные персонажи», — поделился на премьере Юрий Мороз.

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кинопремьераСериал «Угрюм-река»Юрий Мороз