Переживает измену мужа: Алана Мамаева вышла на связь после сообщений о попытке покончить с собой

Павел Мамаев известен не только своей игрой на футбольном поле, но и агрессивными выходками. В 2018 году он вместе с коллегой Александром Кокориным был задействован в драке. Спортсмены получили срок за побои и хулиганство. Спустя год они были освобождены по УДО из колонии общего режима. Примечательно, что еще до скандала жена Павла Алана хотела с ним развестись, так как узнала об изменах, но в трудной ситуации поддержала мужа и простила ему предательство.

Но в первых числах марта 2021 года супруга футболиста выложила в соцсети фото девушки. Она рассказала, что обнаружила переписку Мамаева с испанкой. Так Алана вычислила, что во время поездки футболист снова был ей не верен. Это сильно расстроило Мамаеву, но никто не подозревал, насколько. На следующий день в СМИ сообщили, что девушка попыталась наложить на себя руки. Тревожные сообщения получили ее друзья, но когда они приехали к ней домой, то дверь никто не открыл. Они вызвали спасателей.

Жену Мамаева обнаружили без сознания, об этом пишет Телеграм-канал Baza. Первое время было неизвестно, в каком состоянии находится девушка. Также близкие и друзья не прокомментировали тревожные новости. Но вечером она вышла на связь сама.

«У меня все хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ль?» — заявила Алана, пишет «СтарХит».

Добавим, что любовница футболиста Ирен Гарсиа была возмущена тем, что жена спортсмена выложила ее фото и данные. Она готовится подать в суд на Алану.

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