«Породистая девушка»: Мария Голубкина показала взрослую красавицу дочь от Николая Фоменко

Наследница известного семейства, внучка актрисы Ларисы Голубкиной и дочь Марии Голубкиной и Николая Фоменко Анастасия ведет непубличную жизнь, почти не выходит в свет и редко позволяет родителям демонстрировать свои снимки.

Так что, фото 22-летней Анастасии в Instagram ее звездной мамы – большая редкость. Вероятно, Марии Голубкиной удалось каким-то образом уговорить дочь на публикацию снимков. Тем более, что появился повод – Анастасия сделала красивую стрижку.

Целых три кадра с участием девушки появились в Instagram Марии Голубкиной.

«Настя», — лаконично подписала галерею фото звездная мама.

Со снимков смотрит очаровательная юная девушка, прелестная своей естественной красотой. Подписчики Марии Голубкиной пришли в восторг и сделали массу комплиментов Анастасии.

«Красавица, как мама, но и от папы что-то есть», «Красивая девушка! Глаза ваши, Мария», «Все самое лучшее от родителей», «Очень красивая девушка! Удачи и счастья, Анастасия!», «Завораживающая красота», «Видно, что породистая девушка! Гены — великая штука», — высказываются в Сети.

Напомним, в браке с Николаем Фоменко, который продлился тринадцать лет, Мария Голубкина родила дочку и сына. Младшему наследнику звездной пары Ивану семнадцать лет. Несмотря на развод, оба родителя принимали активное участие в воспитании общих детей.

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