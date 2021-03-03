Продвинутый папа: 81-летний Эммануил Виторган поиграл с трехлетней дочкой Этель в компьютерные игры

Семья сопровождает мэтра во время съемок в Санкт-Петербурге.

Известный актер, 81-летний Эммануил Виторган и его 58-летняя жена Ирина Млодик воспитывают двух маленьких дочерей — трехлетнюю Этель и полуторагодовалую Клару.

Пара наслаждается своим поздним родительством и предпочитает устраивать свою жизнь так, чтобы ни на мгновение не расставаться со своими очаровательными крошками.

На днях Эммануил Виторган и Ирина Млодик отпраздновали день рождения старшей дочери Этель, а затем вместе с наследницами отправились в Санкт-Петербург.

Эммануила Гедеоновича пригласили сняться в фильме «Новогодняя поэма», и он это предложение принял.

В сторис Instagram Эммануил Виторган сообщил, что на съемках его сопровождают жена и дочери Этель и Клара.

«Едем всей семьей на съемки в Питер», — поделился артист.

Во время путешествия Эммануил Гедеонович развлекался тем, что играл с трехлетней Этель в игры на планшете. Судя по всему, игра была развивающей. Глядя на происходящее на экране, Эммануил Виторган задавал Этель вопросы, касающиеся чисел, и та давала отцу ответ, показывая его на пальчиках.

Стоит отметить, что Виторган и Млодик часто показывают своих дочерей поклонникам, а те каждый раз умиляются очаровательным крошкам и удивляются тому, как они быстро растут.

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