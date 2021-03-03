«Знаменитости пользуются услугами секьюрити»: Пригожин поддержал Баскова после критики Дробыша

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в недавнем интервью высмеял зазвездившегося, по его мнению, певца Николая Баскова. Виктор Яковлевич высказал недовольство тем, что «натуральный блондин» появляется на публике в сопровождении большого количества телохранителей. Дробыш считает, что такое поведение для артиста непозволительно, ведь он должен быть ближе к народу.

За Николая Баскова заступился продюсер Иосиф Пригожин. Он четко дал понять, что не видит ничего предосудительного в желании Баскова окружить себя телохранителями.

«Звездам, в принципе, нужны телохранители. По большому счету, во всем мире знаменитости пользуются услугами секьюрити», — отметил Иосиф Пригожин.

Более того, он признался, что и он, и его супруга, певица Валерия тоже пользуются услугами охранных агентств. Секьюрити нужны, в первую очередь, для того, чтобы защищать знаменитостей от неадекватных людей.

К тому же, Иосиф Пригожин считает, что Николай Басков достиг того уровня заработков, чтобы позволить себе оплачивать секьюрити и не переживать за собственную безопасность.

«У него достаточное количество корпоративов. Он может себе позволить тратить деньги на все, что посчитает нужным», — отметил Иосиф Пригожин в беседе с ФАН.

Смотрите также