«Горжусь каждой твоей победой»: Илья Авербух трогательно обратился к сыну от Ирины Лобачевой

Сыну известных спортсменов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартину исполнилось семнадцать лет. Звездный отец трогательно поздравил наследника с наступлением прекрасного возраста, пообещав, что всегда будет поддерживать его и находиться рядом.

«Мартюш, поздравляю тебя с днем рождения! Сын, мне очень нравится то, как ты сейчас, шаг за шагом идешь, побеждаешь и превосходишь задачи и цели, которые ставишь перед собой. Ты большой молодец, знай, что я верю в тебя и горжусь каждой твоей личной победой», — написал Илья Авербух на своей страничке в Instagram.

Спортсмен и продюсер пожелал имениннику успехов, которые вдохновят его двигаться еще дальше. Подписчики Ильи Авербуха присоединились к поздравлениям.

«У таких замечательных родителей такой классный сын! С днем рождения!», «Какой замечательный парень! Мои поздравления!», «Красавчик и очень похож на мамочку!», «Счастья большого. С днем рождения! Сын очень на папу похож», — высказываются в Сети.

Напомним, что Мартин родился в браке Ильи Авербуха с Ириной Лобачевой. Родители мальчика разошлись, когда ему было три года.

До тринадцати лет Мартин жил с мамой, а потом переехал к отцу. Он отлично ладит с мачехой, второй женой отца, актрисой Лизой Арзамасовой.

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