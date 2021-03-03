«Внутри Ананаса были разные люди»: поклонники шоу «Маска» проводят свое расследование

Воскресный эфир популярного шоу «Маска» продолжает будоражить умы поклонников самого охраняемого проекта. Напомним, на этот раз жюри решило разоблачить участника, выступавшего в костюме Ананаса. Судьи были уверены, что под маской фрукта прячется Костя Цзю, и были в шоке, увидев под ней Иосифа Пригожина.

В Сети горячо обсуждают этот момент. По версии некоторых телезрителей, в первом выпуске нового сезона «Маски» в костюме Ананаса выступал не Иосиф Пригожин. В пользу этой версии говорит и то, что на момент записи эфира продюсер только-только оправился от коронавируса и, по его же признанию, испытывал проблемы с дыханием.

Кое-кто даже не поленился пересмотреть два первых выступления Ананаса, чтобы подтвердить версию о том, что под этой маской изначально был не Иосиф Пригожин.

«Как раз во втором выпуске именно услышала в песне Пригожина, и потом, когда он уходил со сцены, было видно пузо, я прям уж была уверена, что точно Иосиф. Потом пересмотрела первый выпуск, а там какой-то атлет — я была в смятении. И до снятия маски поняла, что внутри Ананаса, 100%, были разные люди», «Там подмена. Посмотрите два первых выпуска, и сами увидите, что под маской человек на много худее и стройнее, чем Пригожин. Тем более, он только переболел короной и в очень тяжелой форме», «Да, была подмена 100%, в первом выпуске был другой человек. Иосиф — левша и во втором и третьем выпуске держит микрофон левой рукой, а в первом правой. Да, и по голосу и телосложению понятно, что подменили», — высказываются в Сети.

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