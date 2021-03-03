В оттенках шоколада: Галкин показал, как выглядит гостиная с камином в его замке

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе более десяти лет. В этом году супруги отметят оловянную свадьбу. У них подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которым скоро исполнится уже по восемь лет. Живет семья в замке в деревне Грязь. Его строительством юморист занимался несколько лет. В своем Instagram Максим поделился снимком, на котором позировал с чашкой чая. Фанаты смогли рассмотреть гостиную, которая оформлена в шоколадной цветовой гамме. Отдельным ее украшением стал светлый большой камин.

«С весной вас, дорогие подписчики! Пусть обновление в природе коснется каждого из вас! Расцветайте, дерзайте, радуйтесь! И, конечно, поздравляйте любимых женщин с наступающим 8 Марта!» — написал Галкин.

Напомним, что для шоумена брак с Примадонной стал первым, а для Аллы Борисовны — пятым.

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