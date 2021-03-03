«Никто не ходит в засаленном халате?!»: 51-летняя Бледанс впечатлила фигурой в шелках

Эвелина Бледанс решила заранее порадовать себя подарками к 8 Марта. Актриса купила сексуальную домашнюю одежду, в которой позировала для новых снимков в Instagram.

«Чем себя планируете к праздничку порадовать? Я вот прикупила супер мягкой ласкающей тело домашней одежды, и шелковых тапочек. Надеюсь, среди моих подписчиков никто не ходит дома в засаленном халате?!» — отметила Бледанс.

Фанаты оценили образ Эвелины.

«Хороша! Какая красивая! Фото просто огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Эвелина Бледанс сообщала о том, что снимается сразу в двух проектах. В скором времени ее можно будет увидеть в сериале «Стриптиз» и фильме «Сестрички».

Смотрите также: