Никто ничего не заметил: как Паулине Андреевой удалось мастерски скрыть беременность

Новость о рождении сына Ивана вызвала оторопь, как среди журналистов, так и поклонников.

Актриса Паулина Андреева в Instagram объявила радостную новость. У них в семье со знаменитым режиссером Федором Бондарчуком родился мальчик Ваня. Это случилось второго марта.

Между тем еще на четвертом месяце беременности звезда щеголяла на «Кинотавре» в сентябре прошлого года и у нее даже не было намека на живот. Тогда она вышла под ручку с мужем на красную дорожку в облегающем фигуру платье.

В октябре Паулина Андреева снова попала в кадр журналистов. К тому моменту, согласно подсчетам, у нее шел уже пятый месяц беременности. Напомним, что 22 октября прошли похороны матери Федора Бондарчука актрисы Ирины Скобцевой. Паулина Андреева была в черном плаще, так что с трудом можно было заподозрить ее в беременности. После этого на публике звезда не появлялась.

Светская львица Ксения Собчак в своем Telegram-канале поспешила высказаться о рождении ребенка в семье Федора Бондарчука. «Паулина родила мальчика Ивана. Всем бы так отходить беременность, чтобы никто ничего не заметил. Поздравляю от души!».

Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе уже несколько лет. Их свадьба состоялась в сентябре 2019 года. Это первый их общий ребенок.

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