«Эта кухня такая родная»: Волочкова показала редкий кадр с мамой

Анастасия Волочкова решила проведать родных и отправилась в Санкт-Петербург. Поездка, по ее признанию, выдалась спонтанной, но довольно приятной. В своем Instagram балерина оставила фото с мамой, которое было сделано в ее квартире. Татьяна Владимировна встретила дочь с бульоном и зеленым салатом.

«Эта кухня такая родная! Вы не представляете, сколько здесь за время моего юношества и работы в Мариинском театре приготовлено мамой овощных котлет! Больше ведь я ничего и не ела», — написала Волочкова.

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Напомним, недавно Анастасия отметила свое 45-летие. А после дня рождения сообщила, что рассталась с возлюбленным. Его личность балерина скрывала от публики, хотя и собиралась замуж.

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