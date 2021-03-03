«По многочисленным просьбам зрителей»: Михалков объяснил, почему «Бесогон» вернули на «Россию 24»

Как отметил режиссер, возвращение на телевидение «никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями».

Режиссер Никита Михалков объяснил, почему его популярная программа «Бесогон» вновь появится в эфире телеканала «Россия 24». Ближайший выпуск запланирован на 6 марта.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш «Бесогон ТВ» возвращается на «Россию 24».

Никита Михалков

Как добавил режиссер, зрители, которые пропустили последних «Бесогонов» на YouTube, смогут увидеть их в майские праздники на «России 24». Также Никита Михалков заверил, что возвращение на телевидение не понизит градус его разговоров. Смысл и температура общения, как он сказал, по-прежнему будут высокими, сообщает РИА «Новости».

Передача «Бесогон» выходила на телевидении до мая 2020 года. Затем один из выпусков был снят с эфира.

Смотрите также: