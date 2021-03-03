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Сгорел от рака в расцвете сил: звезда «Сватов-6» Иван Марченко умер в возрасте 43 лет

Актер на протяжении нескольких лет боролся с тяжелой болезнью.

Сгорел от рака в расцвете сил: звезда «Сватов-6» Иван Марченко умер в возрасте 43 лет
Иван Марченко. Кадр из сериала "Женский доктор-2"

Звезда популярного сериала «Сваты-6» Иван Марченко ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом в «Фейсбуке» сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio.

В сообщении, в частности, отмечается, что Иван Марченко на протяжении нескольких лет мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он был талантливым актером, режиссером и замечательным человеком. Родные и друзья всегда его будут помнить.

Отметим, что несколько лет назад звезде поставили неутешительный диагноз: онкология. Он перенес ряд тяжелых операций и курсов химиотерапии. Любопытно, что буквально через два дня актеру исполнилось бы 44 года.

Заметим, что в шестом сезоне «Сватов» Иван Марченко блистательно исполнил роль психотерапевта. Также актер снимался в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара» и некоторых других. Когда и где пройдут похороны Ивана Марченко, пока не уточняется.

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