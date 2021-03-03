На зависть Ким: Asti в лосинах из латекса похвасталась внушительными ягодицами

Совсем недавно группа Artik&Asti получила очередную награду: они выиграли статуэтку в номинации «Лучшая группа» от «Нового радио». Теперь же дуэт готовится к выпуску новой песни. Часть ее слов в своем Instagram опубликовала солистка коллектива Анна Дзюба. Текст она сопроводила снимком, на котором позировала в лосинах из латекса.

«Это бомба! Какая красивая! Шикарная просто! Вау! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Asti решила изменить имидж. Она отрезала длинные локоны и перекрасилась в блондинку. А в конце прошлого года Анна Дзюба вышла замуж за бизнесмена по имени Станислав. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

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