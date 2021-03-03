Страдающая тяжелой формой ДЦП дочь Баталова приехала в суд после заявления Дрожжиной

Дочь покойного актера Алексея Баталова, инвалид детства Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, приехала в Замоскворецкий суд Москвы. Дело в том, что актриса Наталья Дрожжина, которая вместе с мужем, юристом Михаилом Цивиным, подозревается в махинациях с деньгами и недвижимостью семьи Баталова, подала иск о расторжении договоров ренты.

Сама Мария Баталова заявляет через представителей, что договоры ренты не были заключены на законных основаниях. Поэтому они недействительны и расторгнуть их невозможно. Дочь звезды планирует в связи с этим подать встречный иск к Дрожжиной.

Любопытно, что Мария Баталова решила не так давно поменять адвоката. Теперь ее будет защищать Александр Радченко вместо Юлии Антоновой.

Напомним, что Наталья Дрожжина хочет вернуть родным Баталова 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метров, расположенное в том же доме, и квартиру площадью 54,7 квадратных метров в 1-м Самотечном переулке, сообщает «Комсомольская правда».

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