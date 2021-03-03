Прописка в Подмосковье, регистрация ИП: Давид Манукян перестал скрываться от налоговых служб

Бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян решил, что называется, выйти из тени. Он больше не скрывает свои доходы, как это было раньше.

Давид Манукян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь его основной вид деятельности кроется «в области исполнительских искусств». Как считают эксперты, на такой шаг Манукян пошел из-за участия в проекте «Танцы со звездами». Организаторы просто бы не позволили ему неразбериху в документах.

Теперь о Давиде Манукяне всплыли достаточно интересные моменты. Он, к примеру, прописан вовсе не в Москве, в которой проводит все время. Блогер зарегистрирован в Раменском районе Подмосковья, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Давид Манукян несколько месяцев назад после полутора лет отношений расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Звезда обвинила бывшего бойфренда в побоях и изменах.

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