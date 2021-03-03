«Мы мечтаем об этой встрече»: Федосеева-Шукшина искренне переживает за Алибасова

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на видео продюсера Бари Алибасова, в котором он обратился к жене и попросил не мешать их разводу.

«Она не препятствует разводу, но хочет пообщаться с мужем. Алибасов вывезен в Калининград. Его состояние вызывает опасение. Лидия Николаева давно с ним не общалась. Последнее общение заключалось в том, что он переживал о нападках в его сторону своих же родственников. Хотел, чтобы их оставили с женой в покое. Очень странное общение между мужем и женой по видео». Юлия Вербицкая-Линник

Как отметила адвокат, она будет настаивать на их встрече без свидетелей. «При необходимости могут быть адвокаты. Все видео — это манипуляции над Бари Каримовичем. Он не совсем отдает отчет, что говорит. Возможно, нуждается в защите. Мне в январе Алибасов сказал, что не хочет развода. Просил подготовить документы. После этого окружение вывезло его в Калининград, где у него нет никакой собственности. Потом он сломал ногу, сказали, что у него деменция. Состояние его крайне пугает Лидию Николаевну. Если у Бари Каримовича есть желание поговорить с женой, то мы мечтаем об этой встрече. Им сейчас просто манипулируют. После встречи, может, и развода-то не будет. Лидия Николаевна его любит. Она хочет с ним пообщаться. Они должны поговорить в нормальной обстановке», — сказала Вербицкая-Линник.

Напомним, что Бари Алибасов находится сейчас в Калининграде. Туда его вывез единственный сын несколько недель назад.

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