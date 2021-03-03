Невероятно худой и измученный болезнями Алибасов записал обращение к Федосеевой-Шукшиной

Продюсер заявил, что его чувства к актрисе не гаснут.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов записал публичное обращение к своей любимой женщине актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Надо отметить, что на кадрах он невероятно худой и измученный болезнями. Его сын предоставил видео порталу Teleprogramma.pro.

«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя также сильно, как и последние четверть века. К сожалению, нашим браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить 25 процентов моего наследства».

Бари Алибасов

Как отметил продюсер, он очень просит актрису не мешать оформлению их развода. «Того развода, который ты же сама и инициировала. Чтобы мы смогли сохранить наши теплые дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь. Ну как мы с тобой и планировали», — сказал он.

Напомним, что Бари Алибасов находится сейчас в Калининграде. За состоянием здоровья 73-летней звезды следит его единственный сын Бари Алибасов – младший.

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