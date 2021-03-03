«Не замужем?»: Корчевников в эфире ток-шоу проявил интерес к красавице-дочке Сайфулина

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» приударил за дочкой актера Геннадия Сайфулина, Анастасией.
«В нашей семье главная — это Настя. Ее слово — закон. Закончила она в ГИТИСе продюсерский. Сейчас работает киноагентом и продюсером. Она шустрая. Настя очень открытый замечательный человек», — заявил Геннадий Сайфулин.
«Не замужем?» — сразу же спросил холостой Борис Корчевников.
«У нее разные, очень серьезные варианты были. То она взбрыкнет. То еще что-то такое», — заметил Сайфулин.
«Мне самой интересно, какие там у меня варианты были. Серьезные. Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит. А там посмотрим», — заявила Анастасия Сайфулина.
«Я пойду посмотрю репертуар пока. Что там в кинотеатрах. Но я думаю, что в любом случае такая красивая девушка недолго будет не замужем», — сказал Борис Корчевников.
Напомним, что телеведущий, которому уже 38 лет, никак не может обрести счастье. Он никогда не был женат.