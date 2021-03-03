Новая напасть: бывшая жена Андрея Аршавина оказалась в реанимации из-за острого панкреатита

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина, во второй раз за недолгое время оказалась в реанимации. На этот раз из-за острого панкреатита. На протяжении четырех дней она находилась в искусственной коме. К счастью, медикам удалось ее спасти. Правда, сама она находится пока в печальном состоянии.

«Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом…» Алиса Казьмина

Напомним, что в прошлом году у Казьминой обнаружили аутоиммунный некроз. Из-за болезни у нее начались необратимые последствия в организме. Женщина сама на себя стала не похожа. Ее лицо, нос и челюсть были просто обезображены. Несколько операций вроде бы вернули ее к жизни. Специалисты вообще долго не могли понять, что с ней происходит.

Напомним, что у Алисы Казьминой есть и другие неприятности. В ближайшее время она с детьми может оказаться на улице. Бывший муж через суд намерен выгнать ее из дома, который записан на его мать, сообщает «СтарХит».

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