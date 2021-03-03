«В один день человек переродился»: Геннадий Сайфулин признался, что его первая жена спилась

Актер Геннадий Сайфулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что его первая жена Марина спилась.

«Опасно людям правду говорить. Я не хочу, если честно, вспоминать о нашем расставании. Кто прав, а кто виноват — неясно. Марину посетило несчастье. И нам пришлось разойтись. Я не бросил дочку Аришу. Помогал в силу своей возможности. У меня появилась Наташа. Вторая жена, с которой живу уже сорок лет». Геннадий Сайфулин

Как отметил актер, он чист перед Мариной. «Это был ужасно. Перед дочерью тоже совершенно чист. Я мог крепко выпить. Она вообще не пила. А потом в один день человек вдруг переродился. Ее быт надломил. Я пытался ее спасти. Сначала не понимал, что происходит. Пришлось в общем мне уйти. Ариша осталась с мамой. Но потом я дочь забрал. Она не могла жить с матерью. Сейчас моя первая жена живет в каком-то государственном учреждении. А моя дочь выбрала любовь. Она уехала с мужем на Сардинию», — заявил он.

Напомним, что Геннадий Сайфулин – заслуженный артист РСФСР. Этого звания он был удостоен в 1989 году.

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