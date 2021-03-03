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«Только дно так может сделать!»: Манукян высказался о расставании Бузовой и Тарасова

Как отметил музыкант и блогер, футболист нехорошо поступил со своей второй половинкой.

«Только дно так может сделать!»: Манукян высказался о расставании Бузовой и Тарасова
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Блогер и музыкант Давид Манукян в Instagram пообщался со своими подписчиками. Любопытно, что пользователи стали его в какой-то момент провоцировать. К примеру, один из них предложил бывшему возлюбленному певицы Ольги Бузовой записать совместный ролик с футболистом Дмитрием Тарасовым. Как известно, певица и спортсмен расстались четыре года назад со скандалом, деля имущество.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Манукян, поступать так с женщиной подло и низко. Особенно с той, с которой в жизни были и хорошие моменты.

«Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то, родные, я бы опустился на дно днищенское! Если я так сделаю, просто возьмите и уверенно отпишитесь от меня! Еще раз повторю: только дно так может сделать!»

Давид Манукян

Напомним, что Манукяну и Бузовой также не удалось завершить свои отношения, которые длились полтора, на мирной ноте. Певица, к примеру, обвинила музыканта в избиении и изменах.

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