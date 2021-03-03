Как сделать идеальный макияж на 8 Марта: видеоинструкция
Видео
«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Стартовая цена – сто тысяч рублей: золотистое платье с асимметричным верхом Фриске уйдет с аукциона

Мероприятие состоится 5 марта в Красногорске.

Стартовая цена – сто тысяч рублей: золотистое платье с асимметричным верхом Фриске уйдет с аукциона
Жанна Фриске. Фото: Globallookpress.com

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в сторис Instagram сообщила, что 5 марта в Красногорске пройдет благотворительный форум предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром», в рамках которого состоится аукцион «Жанна Фриске – я рядом!»

Жанна Фриске
Жанна Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia/

На нем будет продано золотистое платье с асимметричным верхом Жанны Фриске. В нем она блистала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. Стартовая цена лота сто тысяч рублей.

Напомним, что певица Жанна Фриске ушла из жизни от рака мозга в 2015 году. Медики и родные на протяжении двух лет боролись за ее жизнь, но, к сожалению, все их попытки спасти звезду оказались тщетны.

Добавим, что фамилия Фриске не сходит последние годы со страниц СМИ. Все из-за скандала, который произошел между гражданским мужем певицы телеведущим Дмитрием Шепелевым и родными исполнительницы. В этой войне с взаимными упреками пока не видно конца.

Смотрите также: 

Тэги

Жанна ФрискеЖанна Фриске последние новостиКрасногорскНаталья ФрискеНаталья Фриске последние новости