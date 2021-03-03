Стартовая цена – сто тысяч рублей: золотистое платье с асимметричным верхом Фриске уйдет с аукциона

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в сторис Instagram сообщила, что 5 марта в Красногорске пройдет благотворительный форум предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром», в рамках которого состоится аукцион «Жанна Фриске – я рядом!»

На нем будет продано золотистое платье с асимметричным верхом Жанны Фриске. В нем она блистала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. Стартовая цена лота сто тысяч рублей.

Напомним, что певица Жанна Фриске ушла из жизни от рака мозга в 2015 году. Медики и родные на протяжении двух лет боролись за ее жизнь, но, к сожалению, все их попытки спасти звезду оказались тщетны.

Добавим, что фамилия Фриске не сходит последние годы со страниц СМИ. Все из-за скандала, который произошел между гражданским мужем певицы телеведущим Дмитрием Шепелевым и родными исполнительницы. В этой войне с взаимными упреками пока не видно конца.

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