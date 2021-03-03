«Ах, какие роскошные ножки»: Кошкина оказалась в одной постели с Писаренко

Соведущая Павла Прилучного по программе «Короли фанеры» Яна Кошкина скрывает личную жизнь от публики. В прошлом году ее подозревали в романе с шоуменом Гариком Мартиросяном, но телеведущая никак не комментировала этот момент, а на защиту юмориста встала его жена Жанна Левина.

В своем Instagram Яна решила поделиться очередным смелым снимком. На этот раз она позировала в постели с актером и шоуменом Сергеем Писаренко. Кадры были сделаны на съемочной площадке.

«Ах, какие роскошные ножки! Согласны? Я про Сергея Писаренко, разумеется», — подписала фото Кошкина.

Фанаты оценили чувство юмора актрисы.

«Шикарные! Огонь! Сережа — молодец!» — писали пользователи Сети.

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