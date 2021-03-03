«С любимыми»: Тотьмянина запечатлелась с повзрослевшими дочками и мужем

Фигуристка счастлива в браке с Алексеем Ягудиным уже много лет.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин связали себя узами законного брака всего несколько лет назад, хотя вместе они гораздо дольше. Пара воспитывает двух дочерей. Старшей Лизе уже 11 лет, а младшей Мишель еще только пять. В своем Instagram фигуристка оставила семейный снимок, на котором были запечатлены все члены семьи, включая домашнего питомца.

«Вечерочек с любимыми», — подписала фото Тотьмянина.

Фанаты Татьяны написали самые теплые пожелания.

«Будьте счастливы! Лучшая семья! Замечательные! Счастья Вам!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Тотьмянина показывала, как младшая дочь занимается художественной гимнастикой. Кроме того, девочка уверенно катается на коньках. Именно ее видели все фанаты шоу «Ледниковый период» на льду после выступления каждой пары.

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