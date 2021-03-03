«Мама не хотела в это лезть»: как родные поделили наследство Влада Листьева после его смерти

Телеведущий был застрелен в подъезде своего дома в марте 1995 года.

Дочь телеведущего Влада Листьева от первого брака Валерия заявила, что после смерти отца в 1995 году ей и ее маме пришлось буквально биться за наследство с его последней женой Альбиной. Эта женщина изначально ничем делиться не хотела и наняла дорогих адвокатов.

«Суд длился почти четыре года. Мама не хотела в это лезть. Думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки. В итоге мы получили деньги, которые вложили в недвижимость — в небольшую квартиру в спальном районе. Также мне достались две машины отца». Валерия Листьева

Как отметила Валерия, в будущем ее семья от автомобилей избавилась. Деньги были потрачены на учебу и репетиторов. Кроме того, Валерии перепал дачный участок отца в Одинцове. Позже он также был продан. Это позволило дочери Листьева вместе с мамой и бабушкой поездить по миру, посещая зарубежные страны.

Отметим, что Валерия — дочь Листьева от первого брака с Еленой Есиной. Также у телеведущего остался сын Александр от второго брака, сообщает «Комсомольская правда».

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