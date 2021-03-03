«Не увидела»: Макеева вспомнила, как не получила обещанную машину на конкурсе красоты

За плечами 39-летней Анастасии Макеевой — ни одна победа в различных конкурсах красоты. Так, в 2000 году она стала «мисс Академия Россия», председателем жюри которого был Иосиф Кобзон. Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

«Прошло более 20 лет, а кажется, что это было вчера. Тогда я выиграла машину, но мне на сцене, как это бывает, вручили ключи от гримерки, и машины я, конечно, не увидела», — написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия показала своего возлюбленного, которого долгое время скрывала от публики. Им оказался мужчина по имени Роман Мальков. Ранее стало известно, что ради эффектной актрисы мужчина оставил в Словении жену и четырех детей.

Смотрите также: