«У него поднялась температура»: Пресняков рассказал, почему его сын Ванечка страдал два дня

Артист во всем помогал жене и не мог спать из-за нездоровья младшего ребенка.

В октябре семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской обрела нового члена семьи: у музыкантов родился сын Ваня. Для певицы это второй наследник, а для ее мужа — третий.

Напомним, рыжеволосая звезда в 2015 году впервые стала мамой сына Артемия. А ее муж еще в отношениях в Кристиной Орбакайте приобрел статус отца, сейчас его сыну Никите уже 29 лет.

Владимир признался, что пандемийный год, благодаря рождению Ванечки, стал одним из самых счастливых.

«Моя жена — настоящая героиня!» — восхитился он на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала.

По словам музыканта, Наталья делает все для того, чтобы пятилетний Артемий не чувствовал себя недолюбленным ребенком, как это нередко бывает в семьях с появлением более младших наследников.

При этом артист сказал, что старается ей помогать поднимать сыновей. Недавно, к примеру, они столкнулись с проблемой со здоровьем у Вани.

«Позавчера ему сделали прививку, и вчера у него поднялась температура — 37,8», — сказал он.

Мальчик недомогал, плакал и не мог нормально спать ночью. Владимир взял часть забот о ребенке на себя и разделил тяготы с любимой.

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