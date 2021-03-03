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Отец Жанны Фриске назвал сумму, которую Дмитрий Шепелев вывел со счетов его дочери

Как отметил Владимир, это очень большие деньги.

Отец Жанны Фриске назвал сумму, которую Дмитрий Шепелев вывел со счетов его дочери
Владимир Фриске. Фото: Globallookpress.com

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир, заявил, что будут бороться в суде с телеведущим Дмитрием Шепелевым по поводу личных средств, которые, как он утверждает, гражданский муж дочери вывел с ее счетов. По его словам, суммы были очень большие и они пропали.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

«Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов… Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит».

Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев воспользовался плачевным состоянием его дочери. Он взял доверенность к ее банковским счетам. По словам Владимира Фриске, идея организовать сбор средств через «Русфонд» также изначально принадлежала именно телеведущему, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни после тяжелой болезни в 2015 году. После этого Шепелев рассорился с ее родными. Отец и мать Жанны Фриске уже несколько лет не видели своего внука — Платона Шепелева.

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