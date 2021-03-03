Отец Жанны Фриске назвал сумму, которую Дмитрий Шепелев вывел со счетов его дочери

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир, заявил, что будут бороться в суде с телеведущим Дмитрием Шепелевым по поводу личных средств, которые, как он утверждает, гражданский муж дочери вывел с ее счетов. По его словам, суммы были очень большие и они пропали.

«Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов… Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев воспользовался плачевным состоянием его дочери. Он взял доверенность к ее банковским счетам. По словам Владимира Фриске, идея организовать сбор средств через «Русфонд» также изначально принадлежала именно телеведущему, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни после тяжелой болезни в 2015 году. После этого Шепелев рассорился с ее родными. Отец и мать Жанны Фриске уже несколько лет не видели своего внука — Платона Шепелева.

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