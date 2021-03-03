«Судьба поставила на сериале жирную точку»: почему зрителям не стоит ждать новых «Ворониных»

Актер Георгий Дронов заявил, что сериал «Воронины» стал самым большим, долгоиграющим и масштабным проектом в его судьбе. Он стал неотъемлемой частью жизни.

Как заметил актер, у съемочной группы были мысли снять продолжение сериала несколько лет назад. Однако жизнь распорядилась по-другому. В сентябре 2020 года ушел из жизни главный герой ленты Борис Клюев, которого все называли любимым папой. После этого стало ясно, что новых серий ждать зрителям не стоит.

«Если мы пытались в последнее время ставить многоточие, то здесь, к сожалению, судьба поставила на нашем сериале очень жирную точку. Но слава Богу, что мне довелось с ним поработать так плотно и так долго поучиться. С точки зрения профессионального опыта работа в этом сериале дала мне очень много». Георгий Дронов

Напомним, что сериал «Воронины» закончили снимать в 2019 году. Картина очень сильно полюбилась зрителям. До сих пор на канале СТС показывают старые серии, и у них хорошие рейтинги, сообщает RT.

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