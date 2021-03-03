Если не хотите выглядеть толще: почему Хромченко предложила отказаться от потертой джинсы

Искусственно состаренные джинсы и другие изделия из потертого денима уже давно и прочно вошли в наши гардеробы, однако Эвелина Хромченко настоятельно не рекомендует их к носке.

Впрочем, ведущая «Модного приговора» на Первом канале вовсе не против этой ткани. По ее словам, данный материал имеет особенность довольно быстро терять свою краску, приобретая разбеленные пятна на выпуклостях тела. И вот именно они выглядят на женской фигуре вполне органично, стоит лишь подождать их появления после нескольких стирок. А вот те, вещи, что были куплены уже с потертостями, могут сыграть злую шутку.

«Потертый деним может быть несообразен вашей личной анатомии. И тогда это может визуально очень сильно изменить вашу фигуру не в лучшую сторону», — сказала ведущая.

В итоге женщина из-за неудачных пятен, стилизованных под выцветание, может усилить проблемные зоны и сделать свою фигуру более объемной, а также непропорциональной.

Она посоветовала обратить свое внимание на однотонный темный деним, особенно корпулентным дамам. Одежда из такого материала не таит в себе никаких сюрпризов и даже немного стройнит.

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