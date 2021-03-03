«Как Красная Шапочка»: Галкин изменился в лице, услышав странный комплимент в адрес Пугачевой

На 83-летии Вячеслава Зайцева, которое состоялось в московском ресторане «Яръ», среди других именитых гостей яркой звездой блистала Алла Пугачева. Она явилась на вечеринку в необычном наряде от Игоря Гуляева, где «вишенкой на торте» выступала алая шляпка с вуалью в виде большого мака.

Красные оттенки всегда привлекают внимание, а головные уборы этого цвета волей-неволей рождают ассоциации с известной сказочной героиней. Вот только озвучивать эти мысли, пожалуй, стоит не всегда. Один из журналистов, побывавший на светском событии, все-таки не сдержался и высказался в сторону Примадонны.

«Алла Борисовна сегодня, как Красная Шапочка. Прекрасно выглядите», — брякнул он.

Певица молча, но с красноречивой ухмылкой посмотрела в сторону «акулы пера», а ее муж Максим Галкин просто изменился в лице, когда услышал этот странный комплимент. Ведь если вспомнить сюжет знаменитой сказки, главная героиня попала в серьезный переплет, в том числе побывав в животе у волка.

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