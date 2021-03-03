«Подходит фигуре»: какое пальто рекомендовал Александр Васильев крупным женщинам

Крупным женщинам найти красивую и трендовую одежду под свой размер не просто, но все-таки возможно. В этом уверен Александр Васильев. На шоу «Модный приговор» он решил помочь дамам с внушительной фигурой и подсказал модель пальто, которая всегда выгодно смотрится на них.

Этот наряд цельнокроеный, с достаточно широкими рукавами и покатыми плечами. Благодаря обтекаемым формам, он смотрится на фигуре полных модниц стильно, скрывает под собой лишние рельефы и комфортен в носке.

«Это пальто было придумано знаменитым кутюрье Ивом Сен-Лораном в 1958 году. Оно было выпущено под грифом «Кристиан Диор» после смерти великого мэтра. С тех пор этот покрой понравился многим корпулентным женщинам. Такого рода манто бывают расклешенными короткими, бывают более длинными. Но тот вариант, что предложили наши стилисты, очень подходит фигуре, пышной груди и статному телу нашей героини», — сказал историк моды, комментируя образ крупной участницы фэшн-преображения.

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