Кутюрье поддерживали с двух сторон: как выглядел больной Зайцев на своем дне рождения

Вячеслав Зайцев 2 марта неожиданно для многих организовал пышную вечеринку с праздничным концертом и телевизионщиками. К нему на банкет приехали такие знаменитости, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, певица Валерия, Татьяна Михалкова.

Неожиданным это событие стало из-за того, что известный модельер отметил вовсе не круглую дату — 83 года. Кроме того, как пишет КП, он уже много лет страдает болезнью Паркинсона и давно не выходит из своего дома. Тем не менее на торжестве маэстро выглядел на все 100% и даже больше. Дизайнер одежды примерил яркий костюм с бабочкой и свой фирменный котелок.

На протяжении всего праздника он держался возле Аллы Пугачевой, которая поблагодарила его за некогда созданный для нее образ с балахоном. Родственники Вячеслава Михайловича все время были поблизости и в нужных ситуациях оказывали ему помощь.

В тот момент, когда модельера подошла поздравить Татьяна Михалкова, он встал, однако ноги мужчины оказались непослушными. Близкие быстро подхватили Зайцева под руки и помогли достойно встретить гостью.

Напомним, жена режиссера Никиты Михалкова работала манекенщицей в Общесоюзном Доме моделей одежды и когда-то была любимицей кутюрье.

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