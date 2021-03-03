Шляпка-мак и открытые плечи: Пугачева пришла на день рождения Зайцева в наряде от другого кутюрье

Примадонна в последнее время все чаще появляется в образах от Игоря Гуляева.

2 марта в знаменитом московском ресторане «Яръ», где когда-то отдыхали Александр Пушкин, Федор Шаляпин, Антон Чехов и Максим Горький, отметил свое 83-летие Вячеслав Зайцев. На празднике собрались близкие друзья модельера и многочисленные звезды, включая Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Льва Лещенко и Зураба Церетели.

Примадонна явилась на торжество в красно-черном наряде с открытыми плечами, венцом которого была шляпка в виде крупного мака с вуалью. Облачение, безусловно, приковывало к себе взгляды окружающих и вызывало интерес. Вопреки ожиданиям некоторых, этот образ придумал вовсе не виновник торжества, а его коллега Игорь Гуляев, о чем тот с гордостью сообщил в личном блоге.

Тем не менее Алла Борисовна произнося свой тост за столом, поблагодарила Вячеслава Зайцева за то, что именно он когда-то придумал ее фирменный балахон. По словам звезды, люди запомнили ее на всю жизнь именно в наряде от именитого российского кутюрье.

Лев Лещенко тоже вспомнил сотрудничество с дизайнером одежды, заметив, что сейчас его былые костюмы будут ему уже не по размеру — слишком большими.

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