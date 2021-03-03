«Практически сделал мой имидж»: Пугачева произнесла трогательную речь на 83-летии Зайцева

2 марта Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года. И, хотя это не круглая дата, кутюрье решил отметить свой день рождения с размахом, организовав пышное торжество в ресторане «Яръ».

В числе его гостей засветились: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Андрей Малахов, Анита Цой, Нелли Кобзон, Иван Ургант, певица Валерия и многие другие звезды. Рядом находились его сын Егор Зайцев и внуки, опекая родного человека.

С одной стороны, празднество было публичным, со множеством телевизионных камер и обширным представлением на сцене заведения, а с другой — довольно интимным. Чувствовалось, что собравшиеся — не просто случайные люди, а действительно близкие друг другу друзья.

Трогательную речь за столом произнесла Алла Пугачева, которая поблагодарила знаменитого дизайнера одежды за знаменитый образ, который создал именно Вячеслав Зайцев.

«Он практически сделал мой имидж. Если бы не Славин балахон, я бы не была той Аллой Пугачевой, которую все знают», — сказала Примадонна.

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