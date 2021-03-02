«Вы умеете влюбить в себя в одну секунду»: Эвелина Хромченко публично обратилась к Славе Зайцеву

Второго марта одному из самых известных людей нашей страны, знаменитому кутюрье Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года. В этот день мэтр принимает поздравления от своих друзей, среди которых немало звезд первой величины.

Присоединилась к добрым пожеланиям и фэшн-эксперт, соведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Она трогательно обратилась к Вячеславу Зайцеву на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, мэтр! Самый жизнерадостный гений, просто и весело возносящий любую женщину на Олимп моды. Вы умеете влюбить в себя в одну секунду и на всю жизнь! Вместе со всей страной обожаю, поздравляю, желаю здоровья и радости! Счастье быть знакомой с вами», — написала Эвелина Хромченко.

Пост она сопроводила архивным фото, на котором запечатлена в компании Вячеслава Зайцева и телеведущей Ариной Шараповой.

Стоит отметить, что Вячеслав Зайцев устроил прием по случаю своего дня рождения в ресторане «Яръ» отеля «Советский».

На торжество он пригласил Аллу Пугачеву и Максима Галкина, Аниту Цой, Льва Лещенко, Нелли Кобзон, Андрея Малахова, Эвелину Хромченко и других знаменитостей.

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