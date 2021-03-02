«Отличается от настоящей килограмм на 40-45»: Солнцев уличил Семенович в обилии фотошопа

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев решил показать, как, по его мнению, на самом деле выглядит певица Анна Семенович, которая, как известно, отличается женственными формами.

В представлении Рустама Солнцева Анна Семенович обладает еще более пышной фигурой, чем демонстрирует это на фото в Instagram. Шоумен уверен – вокалистка старательно фотошопит фигуру и лицо, чтобы выглядеть стройнее на снимках.

В своем Instagram экс-участник «Дома-2» разместил два фото Анны Семенович. Одно он взял из аккаунта вокалистки, а второе, неудачное, на котором у певицы два подбородка, это скрин одной из телевизионных передач.

«Инстаграмная» Анна Семенович отличается от настоящей килограмм на 40-45! И это прекрасно!» — подписал под снимками Рустам Солнцев.

Подписчики шоумена не оценили его усилий и не стали поддерживать его попытку буллинга Анны Семенович.

«Ну ладно, норм она, у всех есть такие фотки вид сверху, вид снизу. Главное, что она здорова!», «А тебе хватит за чужими наблюдать, за своим носом следи. Свою маму чего так не чехвостишь?», «Не надо. Она сейчас скинула хорошо, где-то в передаче была. Очень норм. А сфоткать так любого снизу можно», «Я ее видела в аэропорту, она очень хорошо выглядит», — высказываются в Сети.

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