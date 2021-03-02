«Так нас принимает король»: Филипп Киркоров накрыл шикарный стол для Анны Нетребко и ее мужа

Оперная дива вместе с мужем и сыном побывала в гостях в доме поп-исполнителя.

О дружбе прославленной оперной вокалистки Анны Нетребко и поп-короля Филиппа Киркорова известно давно. Когда Анна бывает в России, она всегда встречается с Филиппом. Дружат и дети звезд.

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго побывали в гостях у Филиппа Киркорова и его детей Аллы-Виктории и Мартина. Оперная дива осталась под впечатлением от визита в дом поп-короля.

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«Сегодня мы в гостях у Филиппа, Аллы-Виктории и Мартина! Огромное спасибо за гостеприимство! Стол! Игры! Дети в восторге», — поделилась эмоциями Анна Нетребко в Instagram.

Но больше всего певицу поразил обед в доме Филиппа Киркорова. Вокалист накрыл шикарный стол, на котором были представлены блюда, кажется, всех кухонь мира. Сыры и шах-плов, пирожки и блинчики, экзотические фрукты и котлеты. Анна Нетребко не удержалась и включила камеру телефона, а видео затем разместила в Instagram.

«Вот так «скромно» нас принимает наш король! Вообще! Этот стол это вообще что-то», — говорит за кадром певица.

«Все для гостей любимых», — приглашает за стол хозяин дома Филипп Киркоров.

«Диета с завтрашнего дня», — пообещал сам себе муж Нетребко Юсиф Эйвазов.

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