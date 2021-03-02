«Вижу только позитивное, когда человек осваивает разные профессии»: Мишин — о Загитовой-ведущей

Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценил опыт олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я не только смотрю подобные передачи, но и участвую в них. Я считаю за честь участвовать в таком важном мероприятии, которое хоть и носит развлекательный характер, но на определенном этапе существования нашего отечественного фигурного катания оно оказалось очень полезным».

Алексей Мишин

Алексей Мишин вспомнил и свою юность. «Я всю свою молодость, все студенческие годы провел в Ленинградском электротехническом институте имени Владимира Ульянова Ленина, а сейчас работаю тренером по фигурному катанию. Я не вижу ничего зазорного, а вижу только позитивное, когда человек в своей жизни осваивает разные профессии. Я отношусь к этому, безусловно, положительно. И без относительно Алины Загитовой, а хочу сказать вообще о человечестве в целом. И ее в это человечество с удовольствием включаю», — сказал наставник.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что пока не знает, останется ли Загитова в роли ведущей на новом «Ледниковом периоде». По его словам, это будут решать руководители Первого канала.

Смотрите также: