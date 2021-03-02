Почти 2 миллиона долларов: беременная Маркл отсудила крупную сумму за публикацию ее писем отцу

В этот вторник, второго марта, герцогиня Сассекская Меган Маркл одержала новую сокрушительную победу в суде над изданием, опубликовавшем выдержки из ее писем отцу. По данным британского издания Hello, Меган отсудила 1, 87 миллионов долларов – это 90 процентов от суммы судебных издержек, и погасить ее должен ответчик.

Стоит отметить, в начале февраля Меган Маркл уже выигрывала в суде с британским издателем Associated Newspapers, который владеет таблоидами Mail on Sunday и MailOnline.

Герцогиня обвиняла издания в нарушении ее прав на частную жизнь. Тогда она просила вернуть ей копии письма, каким-то образом попавшим в руки к журналистам, а также опубликовать на страницах газет извинения за вмешательство в ее частную жизнь.

Напомним, что письма Меган Маркл к отцу стали достоянием общественности в 2018 году, когда отец будущей герцогини отказался приезжать на ее свадьбу с принцем Гарри, сославшись на слабое здоровье.

Кстати, сейчас Меган Маркл находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Не так давно было официально объявлено о новой беременности герцогини.

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