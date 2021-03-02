Елена Бережная объяснила, почему не смотрит «Ледниковый период» и другие шоу

Как отметила олимпийская чемпионка в парном катании, негатива она к подобным проектам не испытывает.

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном фигурном катании Елена Бережная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему она не смотрит ледовые шоу. В том числе и «Ледниковый период», который уже не один год с успехом идет на Первом канале.

«Я не смотрю никакие ледовые проекты по телевидению. У меня на это просто времени нет. Никакого негатива к ним у меня нет – просто не до этого».

Елена Бережная

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что у него пока нет информации, кто будет в будущем ведущими нового «Ледникового периода». Судьбу олимпийской чемпионки 2018 года в корейском Пхенчхане, которая вела последнее шоу, как он сказал, будут решать руководители Первого канала.

При этом лично у него нет претензий к чемпионке. По его словам, с каждым выпуском она чувствовала себя все увереннее и очень хорошо смотрелась в паре со своим соведущим Алексеем Ягудиным.

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