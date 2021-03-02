«Едем поздравить кутюрье»: Пугачева в алой шляпке с вуалью отправилась на праздник с Галкиным

Алла Пугачева редко выходила в свет в прошлом году. Артистка даже не поехала на море с мужем Максимом Галкиным и детьми: Лизой и Гарри. По всей видимости, из-за пандемии коронавируса звездная семья не стала рисковать здоровьем. При этом иногда Примадонна ходила в гости к друзьям и устраивала посиделки в своем замке. Уже Новый год она отметила с размахом, созвав близких и друзей. А недавно певица побывала в гостях у Валентина Юдашкина и его жены Марины.

Похоже, что в этом году Алла Борисовна уже не хочет отсиживаться дома. Тем более, что каждую весну ей хочется объявить о смене года. На этот раз она отправилась лично поздравить Вячеслава Зайцева с 83-летием. По такому случаю артистка выбрала черный наряд с белым воротником и алую шляпку в виде цветка с вуалью. Галкин сделал селфи с 71-летней супругой в своем автомобиле марки Rolls-Royce. Он надел пиджак и кремовый тренч.

«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» — заявил юморист.

Поклонники вновь поразились тому, как молодо выглядит Алла Борисовна. Многие оценили ее яркий образ и макияж в пудровых тонах. «Хорошего вечера! Алла Борисовна, как всегда, шикарна», «Максим сияет прям», «Ваууууууу! Какая красота в моей ленте», «Даже слов нет», «Хорошенькие», «Сладкая парочка», «Ну какие же красивые и счастливые!», «Браво, Алла», «Ох, эта вуаль, красотка наша», — прокомментировали пост подписчики.

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