«Любовь моя, мамочка»: Мария Миронова почтила память Екатерины Градовой на девятый день после ее смерти

Звезда театра и кино Мария Миронова оплакивает свою маму, актрису Екатерину Градову, скоропостижно скончавшуюся 22 февраля. В этот вторник, второго марта, девятый день со дня смерти Екатерины Георгиевны.

Мария Миронова решила напомнить о скорбной дате своей аудитории в Instagram, поделившись архивным фото мамы. В кадре запечатлена очень красивая девушка, которой на тот момент было всего шестнадцать лет.

«Разбираем фотографии. 13.02.1963 года. Любовь моя, мамочка, мое сердце осталось с тобой навсегда. 9 дней», — написала Мария Миронова под снимком.

Поклонники актрисы поддержали ее, пожелав сил, а Екатерине Градовой — вечной памяти.

«Царствие небесное нашим мамочкам. Маша, крепитесь!», «Царствия небесного рабе божией Екатерине!», «Царствие небесное новопреставленной Екатерине. Всегда думала, что вы копия своего отца, а на этом снимке видно, что от мамочки многое тоже», «Светлая память Екатерине Георгиевне. Вечный покой», — высказываются в Сети.

Напомним, Екатерина Градова скончалась от инсульта, ей было 73 года.

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