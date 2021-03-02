«Вовремя вызвал скорую»: беременная Аня Левченко из «Дома-2» экстренно госпитализирована

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Аня Левченко готовится стать мамой. Сын Ани и ее мужа Валеры Блюменкранца должен появиться на свет в двадцатых числах марта.

Но накануне Аня Левченко дала поклонникам повод думать, что роды у нее уже начались. Красотка показала в сторис Instagram, как ее на машине скорой помощи везут в больницу. А затем поделилась видео из клиники, предупредив, что пропадет и некоторое время не выйдет на связь.

Только почти сутки спустя экс-участница «Дома-2» рассказала, что у нее была угроза преждевременных родов, и поблагодарила мужа Валерия Блюменкранца за вовремя вызванную скорою помощь, иначе, малыш мог бы появиться на свет недоношенным.

«Друзья, я на сохранении в роддоме. Все хорошо. Точнее, уже лучше. У меня очень хорошие врачи. Спасибо Валере — вовремя вызвал скорую. Мы ждем тебя, сыночек», — написала Аня Левченко в сторис Instagram.

Стоит отметить, что беременность у Ани протекает на неблагоприятном эмоциональном фоне.

Левченко и Блюменкранц постоянно громко скандалят. За последнее время они не раз объявляли о расставании, но потом мирились.

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