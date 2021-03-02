«Горжусь!»: Лиза Арзамасова и Илья Авербух публично признались друг другу в любви

Лиза Арзамасова и Илья Авербух, безусловно, одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Супруги занимаются каждый своим делом и при этом поддерживают друг друга. Так, Лиза Арзамасова во время новогодних каникул ездила на гастроли вместе с мужем и его ледовым шоу.

А теперь Илья Авербух восторгается тем, что его жена играет одну из главных ролей в спектакле, поставленном по очерку Федора Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях».

больше по теме «Наслаждаюсь»: Лиза Арзамасова в парке и с сумочкой Gucci на цепочке призналась в любви к холодам Актриса запечатлелась в винтажном образе.

«Я всегда дрожу, но так я еще никогда не переживала. Потому что такого спектакля у меня еще не было. Я невероятна благодарна за эту возможность, чувствую огромную взрослую ответственность и детскую радость от чудесности происходящего. Великий Федор Михайлович актуален, близок и недосягаем», — написала актриса в Instagram.

Одним из первых на публикацию отреагировал муж Лизы Илья Авербух.

«Горжусь! Большая творческая работа», — написал он в комментариях.

Лиза тут же ответила смайликами в виде сердечек, признавшись мужу в любви.

Напомним, о том, что они стали мужем и женой, Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассказали двадцатого декабря. Пара тайно зарегистрировала брак в Тверском ЗАГСе Москвы.

Смотрите также